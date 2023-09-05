2023/09/05 | 19:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شدد عضو مجلس محافظة بغداد السابق سعد المطلبي، اليوم الثلاثاء (5 أيلول 2023)، على ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية والقانونية على أصحاب المولدات، وذلك بعد أن فشلت جميع الحملات الحكومية على ضبط تسعيرة الأمبير، حتى اصبح تحديد تسعيرة الأمبير "لا طائل منها" بحسبما يقول مواطنون.

وقال المطلبي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك متابعة من قبل الجهات المختصة على عمل أصحاب المولدات في مناطق العاصمة بغداد المختلفة، لكن في نفس الوقت هناك من مازال يتلاعب في التسعيرة الرسمية وحتى مواعيد التشغيل، ويتحكمون بالمواطنين دون أي محاسبة".

وبين أن "حملة الإجراءات الرقابية والقانونية على اصحاب المولدات، يجب ان تشمل كل مناطق العاصمة ومحاسبة كل من يخالف التعليمات الرسمية، بعيداً عن أي مجاملات او ضغوطات من أي جهة وطرف كان، فلا يمكن ترك مصير المواطنين بيد بعض أصحاب المولدات، الذين يستغلون معاناة المواطنين".

وحددت محافظة بغداد تسعيرة الأمبير الذهبي لشهر ايلول الجاري ولمدة 24 ساعة بـ(13,000) دينار، وبالتناوب مع الكهرباء الوطنية.

واشارت المحافظة الى ضرورة الالتزام بجميع التعليمات والتوصيات التي صدرت من محافظة بغداد بخصوص المتابعة والإشراف وإتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين، وتنسيق الوحدات الإدارية مع القوات الأمنية بمتابعة مدى إلتزام أصحاب المولدات ومحاسبة المخالفين منهم.

الا ان مواطنين من مناطق مختلفة من العاصمة بغداد أكدوا ان تسعيرة الامبير لم تكن اقل من 20 ألف دينار بمختلف مناطق العاصمة، دون وجود أي اثر او فائدة لادعاءات تحديد سعر الامبير ومحاسبة المخالفين.