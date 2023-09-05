2023/09/05 | 19:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تلقى وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، (5 أيلول 2023) اتصالاً هاتفياً من نظيره الكويتي، سالم عبد الله الصباح بحثا خلاله العلاقات بين البلدين ومستجدات المنطقة.

وقالت وكالة الانباء الكويتية (كونا)، ان الاتصال "تناول العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية والتطورات الراهنة في المنطقة".

وأضافت "كما تم خلال الاتصال بحث عدد من الموضوعات محل الاهتمام الثنائي وكل ما من شأنه أن يحقق الصالح المشترك للبلدين والشعبين الشقيقين".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قضت أمس الاثنين بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت وعزت ذلك "لمخالفتها احكام المادة ( 61 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب)".