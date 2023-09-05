2023/09/05 | 19:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

باشر المنتخبُ الوطنيّ، اليوم الثلاثاء (5 أيلول 2023)، إجراءَ وحداته التدريبيّة في مدينة شانغماي التايلندية تحضيراً لمواجهةِ منتخب الهند يوم الخميس المقبل في الساعة الخامسة والنصف مساءً 17:30 بتوقيت تايلند الواحدة والنصف ظهراً 13:30 بتوقيت بغداد.

وشارك في تدريباتُ اليوم، التي حضرها رئيسُ الوفد العراقي أحمد الموسوي واحتضنها الملعب الرديف المجاور للملعب الرئيسيّ (الذكرى 700 ) في شانغماي الذي سيحتضن مباريات البطولة، (23) لاعباً هم كل : جلال حسن ، أحمد باسل ، فهد طالب، ريبين سولاقا، علي عدنان ، ماسيس ارتين ، فرانس ضياء ، حسين علي ، أحمد يحيى ، ميرخاس دوسكي ، امجد عطوان ، اسامة رشيد ، زيدان اقبال ، امير العماري ، بشار رسن ، أحمد فرحان ، إبراهيم بايش، اندريه السناطي ، حسين علي ، أيمن حسين ، أمين الحموي ، علي الحمادي ، باشانغ عبدالله .

على صعيدٍ متصلٍ، يعقد صباح غد الأربعاء المؤتمرُ الصحفي لمدرب المنتخب الوطني رفقة اللاعب فرانس بطرس المحترف في صفوفِ بورت التايلندي في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً بتوقيت تايلند يسبقه المؤتمر الفني الذي ستحدد من خلاله ألوانُ المنتخبين، إضافةً الى بعض الإرشادات والأمور المتعلقة بمواجهةِ منتخبي العراق والهند.