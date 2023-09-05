2023/09/05 | 19:50 - المصدر: واع

بغداد- واعباشر المنتخبُ الوطني، اليوم الثلاثاء، إجراء وحداته التدريبية في مدينة شانغماي التايلندية تحضيراً لمواجهةِ منتخب الهند الخميس المقبل.وقال بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" تدريبات المنتخب الوطني حضرها رئيسُ الوفد العراقي أحمد الموسوي واحتضنها الملعب الرديف المجاور للملعب الرئيسي (الذكرى 700) في شانغماي الذي سيحتضن مباريات البطولة، وشارك فيها (23) لاعباً هم كل من: جلال حسن ، أحمد باسل ، فهد طالب ، ريبين سولاقا ، علي عدنان ، ماسيس ارتين ، فرانس ضياء ، حسين علي ، أحمد يحيى ، ميرخاس دوسكي ، أمجد عطوان ، أسامة رشيد ، زيدان إقبال ، أمير العماري ، بشار رسن ، أحمد فرحان ، إبراهيم بايش، أندريه السناطي ، حسين علي ، أيمن حسين ، أمين الحموي ، علي الحمادي ، باشانغ عبد الله".وأضاف البيان، أن" مدرب المنتخب الوطني رفقة اللاعب فرانس بطرس المحترف في صفوفِ بورت التايلندي سيعقد صباح غد الأربعاء مؤتمرُاً صحفياً في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً بتوقيت تايلند يسبقه المؤتمر الفني الذي ستحدد من خلاله ألوان المنتخبين، إضافة إلى بعض الإرشادات والأمور المتعلقة بمواجهةِ منتخبي العراق والهند".