رئيس مجلس الشورى الإيراني يحط الرحال في "منزل والده" في النجف

2023/09/05 | 20:25 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلن رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف، اليوم الثلاثاء، انه وصل الى مدينة النجف في زيارة قصيرة لـ"منزل والده"، لافتا إلى أن الشعبين العراقي والايراني تحلقا بشكل أخوي حول شعلة الامام الحسين رغم مخططات من اسماهم بالمخادعين.

وكتب قاليباف على صفحته في منصة التواصل الاجتماعي "اكس": "وصلت الى النجف، إلى منزل والدي. في هذه الزيارة القصيرة، ادعو لكم جميعًا".

وأضاف "إن الشعبين الإيراني والعراقي، رغم مخططات المخادعين في العالم، تحلقا بشكل أخوي حول شعلة المحبة لسيد الشهداء (ع)؛ شكرا لألطاف الشعب العراقي اللامحدودة"، مردفا بالقول "الحسين (ع) هو سر حياتنا ونصرنا الجماعي".

يأتي هذا في وقت أعلنت فيه ايران ان اكثر من 4 ملايين زائر إيراني دخلوا العراق لاداء مراسم الزيارة الاربعينية في مدينة كربلاء.