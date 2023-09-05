2023/09/05 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت لجنة النقل والاتصالات البرلمانية، اليوم الثلاثاء (5 أيلول 2023)، عن أسباب عدم تطور الخطوط الجوية العراقية طيلة السنوات الماضية.

وقال عضو اللجنة كاروان علي يارويس، لـ"بغداد اليوم"، ان "ابرز اهم أسباب عدم تطور الخطوط الجوية العراقية طيلة السنوات الماضية، هو بسبب سوء الإدارة وكذلك الفساد، اللذان اثرا بشكل كبير على قطاع الطيران في العراق، ولهذا اصبح على الطائر حظر أوروبي".

وبين يارويس ان "الحكومة العراقية الحالية تعمل بشكل جاد وحقيقي على تطوير قطاع الطيران والاهتمام بشركة الخطوط الجوية العراقية من خلال ادخال طائرات حديثة كذلك الاهتمام بالمطارات الدولية في عموم العراق"، مبينا ان "البرلمان والحكومة تعملان بشكل جاد على رفع الحظر عن الطائر الأخضر خلال الفترة المقبلة".

ومددت وكالة سلامة الملاحة الجوية الاوروبية EASA في حزيران الماضي الحظر على الخطوط الجوية وشركات الطيران العراقية، للعام الثامن على التوالي حيث انه منذ عام 2015، وشركات وطائرات العراق ممنوعة من دخول الاجواء الاوروبية بسبب عدم تطبيق المعايير المطلوبة.

وتسلم العراق حتى الان 6 طائرات من اصل 16 طائرة بوينغ متعاقد عليها، كما تسلم قبل ايام الطائرة الاخيرة ضمن طائرات ايرباص المتعاقد عليها والبالغة 5 طائرات.