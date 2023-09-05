الخزعلي يغرد من كربلاء: كركوك عراقية ولا يحق لأي دولة التدخل

2023/09/05 | 20:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الثلاثاء (5 أيلول 2023)، عدم السماح بتدخل اي دولة في قضية كركوك، في اشارة الى تركيا التي تحدثت عن ضرورة حماية التركمان، بعد احداث كركوك الاخيرة.

وقال الخزعلي في تغريدة على موقع "اكس" اطلعت عليها "بغداد اليوم"، إن "كركوك عراقية، والتركمان عراقيون، ولايحق لأي دولة التدخل في شؤوننا الداخلية، نقطة راس سطر"، بحسب تعبيره.

وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، قد اعرب عن قلق بلاده من التوتر في محافظة كركوك، قائلا إنه "ينبغي عدم المساومة على حقوق التركمان فيها وسندافع عنهم دوماً".













