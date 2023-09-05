2023/09/05 | 20:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

وصل سفیر ایران الجدید لدی السعودیة، علي رضا عنايتي، اليوم الثلاثاء (5 أيلول 2023)، الى الرياض وكان في استقباله مسؤولين من الخارجية السعودية ومسؤولي السفارة الايرانية.

وکان السفیر عنایتي قد اعلن قبل يومين لوكالة الانباء الإيرانية الرسمية، انه سيباشر عمله في الرياض بشكل رسمي اليوم الثلاثاء.

وقال عنایتي ان توسيع العلاقات بين ايران والسعودية سيترك تاثيرا ايجابيا على المنطقة والعالم الاسلامي، لافتا الى ان الجانبين الايراني والسعودي عازمان على تطوير العلاقات الثنائية.

في المقابل وصل السفير السعودي لدى ايران عبد الله بن سعود العنزي الى طهران.

واتفقت ايران والسعودية في آذار/ مارس الماضي على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما.

وقد توصلت إيران والسعودية في العاشر من آذار/مارس 2023، إلى اتفاق برعاية الصين من أجل إعادة فتح سفارتيهما وتنفيذ اتفاقات تعاون اقتصادي وأمني موقّعة بينهما.