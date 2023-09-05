السوداني من كربلاء يوجه بمتابعة الفقرات الخدمية وتأمينها والعمل على تهيئة كامل المتطلبات على وفق الاحتياجات المرسومة

2023/09/05 | 21:30 - المصدر: وكالة وطن

السوداني يترأس اجتماعاً في كربلاء لمتابعة الخطة الخدمية لزائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) ?أكد ان الجهد الاستثنائي الكبير المبذول من قبل كل دوائر ومؤسسات وتشكيلات الدولة والأجهزة التنفيذية ?بيّن ان الدولة قد سخّرت كل إمكاناتها من أجل تقديم الخدمة للمواطنين في كل مكان وفي كل الظروف ?أشاد بالدور المتفاني الذي تؤديه قواتنا الأمنية بكل […]