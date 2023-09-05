السيد الحكيم: زيارة الأربعين رسالة إنسانية موجهة للعالم أجمع

2023/09/05 | 21:30 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم، أن زيارة الأربعين رسالة إنسانية موجهة للعالم أجمع، مشيرا إلى أن كربلاء المقدسة تحولت إلى مدينة عالمية تضم أكثر من ثمانين جنسية.وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "التقينا مساء اليوم عددا من الصحفيين والإعلاميين العرب والأجانب المدعوين لتغطية زيارة الأربعين، وشكرنا لهم تلبية الدعوة وتحدثنا عن المداليل التاريخية لهذه الزيارة المليونية والتحديات التي واجهها أهل البيت (عليهم السلام) وأتباعهم لإدامة الشعائر وترسيخها".وبين السيد الحكيم، أن" زيارة الأربعين رسالة إنسانية موجهة للعالم أجمع، فيها معاني العدل والمساواة ورفض الظلم والتسلط والاستبداد فضلا عن رسالة الكرم والتضحية ونكران الذات والجود بأعز ما يملك الإنسان".وشدد السيد الحكيم على "أهمية أن يتحول كل زائر إلى منصة إعلامية لنقل مشاهداته في هذه الشعيرة"، موضحا، أن "هناك تعتيما إعلاميا مقصودا عليها رغم أنها تجاوزت عشرات الملايين من العراق ومختلف البلدان العربية والإسلامية حتى تحولت كربلاء إلى مدينة عالمية تضم أكثر من ثمانين جنسية من مختلف بلدان العالم".وأشار، إلى أن "هذه الشعيرة وباقي الشعائر ومن قبلها المرجعية الدينية المباركة والعشائر العراقية هي التي حمت الدين الإسلامي وحفظته في العراق، وأن هذه الشعائر ستبقى من أهم وسائل تحصين المجتمعات الإسلامية من الأفكار والانحرافات المراد فرضها تحت عنوان الحرية والديموقراطية".وأكد السيد الحكيم، أن "زيارة الأربعين لوحدها وبهذا الحر اللاهب وهذه الطرق المتعددة وهذه الأعداد المليونية دليل على تعافي العراق وأمنه واستقراره"، لافتا، إلى أن "دولا أكثر استقرارا من العراق نعتقد أنها عاجزة عن إدارة ملف بهذا الحجم رغم الملاحظات التي تسجل هنا وهناك".