السفير السعودي يصل إلى طهران لمباشرة مهام عمله

2023/09/05 | 21:30 - المصدر: واع

متابعة – واعوصل السفير السعودي لدى ايران عبدالله بن سعود العنزي، إلى العاصمة طهران، اليوم، وذلك لمباشرة مهام عمله.وقال السفير العنزي لدى وصوله إلى العاصمة طهران إن "توجهيات القيادة الرشيدة، تؤكد أهمية تعزيز العلاقات وتكثيف التواصل واللقاءات بين المملكة وإيران، ونقلها نحو آفاق أرحب كون المملكة وإيران جارين ويمتلكان الكثير من المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية والمزايا التي تساهم في تعزيز أوجه التنمية والرفاهية والاستقرار والأمن في المنطقة وبما يعود بالنفع المشترك على البلدين والشعبين الشقيقين ".وأكد أن "رؤية المملكة 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تمثل خارطة طريق تعكس جميع أوجه التعاون التي يمكن البناء عليها لتعزيز التعاون بين البلدين، وفق منظور استراتيجي يرسخ مبادىء حسن الجوار والتفاهم والحوار البناء الهادف والاحترام ويعزز من الثقة المتبادلة بين البلدين الشقيقين".