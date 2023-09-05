رئيس الوزراء يصدر توجيهات من كربلاء المقدسة تخص الزيارة الأربعينية

2023/09/05 | 21:30 - المصدر: واع

بغداد – واع

أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، توجيهات تخص الزيارة الأربعينية، فيما أشاد بالدور المتفاني الذي تؤديه القوات الأمنية بكل صنوفها وجميع دوائر الدولة بموظفيها ومنتسبيها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، مساء اليوم، فور وصوله إلى مدينة كربلاء المقدسة، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ الخطّة الخدمية والأمنية للزيارة المليونية بمناسبة استذكار أربعينية الإمام الحسين وصحبه (عليهم السلام)، بحضور وزراء؛ الداخلية، رئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارة، والصحة والكهرباء، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الدائمية للزيارات المليونية، ومحافظ كربلاء المقدسة"، مبينا انه "تم بحث الخطط الستراتيجية التي ستتولى تنفيذها اللجنة الدائمة خلال الزيارات المقبلة".

وأكد رئيس الوزراء أن "الجهد الاستثنائي الكبير المبذول من قبل كل دوائر ومؤسسات وتشكيلات الدولة والأجهزة التنفيذية، بمختلف اختصاصاتها ومسمياتها وأدوارها، قد جرى وضعه وتنسيقه ضمن خطّة واضحة، رُسمت وهُيئ لها مبكراً ضمن استعدادات استباقية واسعة"، مشيرا الى ان "الدولة قد سخّرت كل إمكاناتها من أجل تقديم الخدمة للمواطنين في كل مكان، وفي كل الظروف".

وأشاد "بالدور المتفاني الذي تؤديه قواتنا الأمنية بكل صنوفها، وجميع دوائر الدولة بموظفيها ومنتسبيها، موصياً الاستمرار بالهمّة ذاتها، والعطاء المستمر، لإتمام مراسم الزيارة إلى غاية عودة آخر زائر بصورة سلسة ومنسابة"، مثمنا "الدور الذي اضطلع به المواطنون من كل محافظات العراق، والمواكب الحسينية المقامة على طول طُرق الزائرين وصولاً إلى مركز مدينة كربلاء المقدّسة، والدور الأساس الذي تؤديه في إنجاح الزيارة ورعاية الزائرين وتوفير سبل الراحة لهم".

واطلع رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع، على عرض تفصيلي لجوانب الخطط التي جرى تقديمها، في مجال إدارة النقل، والرعاية الصحية، والجوانب المتعلقة بتوفير الكهرباء والوقود، من السادة الوزراء والمسؤولين المعنيين"، موجها "بمتابعة الفقرات الخدمية وتأمينها، والعمل على تهيئة كامل المتطلبات وفق الاحتياجات المرسومة، والاستعداد للاحتياجات الطارئة في كل مفاصل مراسم الزيارة".