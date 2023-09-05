الشيخ الخزعلي من كربلاء المقدسة: لا يحق لأي دولة التدخل في شؤوننا الداخلية

2023/09/05 | 21:30 - المصدر: واع

بغداد– واعأكد الأمين العام لعصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الثلاثاء، أنه لا يحق لأي دولة التدخل في الشؤون الداخلية للعراق.وقال الشيخ الخزعلي في تغريدة تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "من كربلاء الإمام الحسين (عليه السلام) نعلنها أن كركوك عراقية والتركمان عراقيون".وأضاف، "لا يحق لأي دولة التدخل في شؤوننا الداخلية (نقطة راس سطر)".