السوداني يشدد من كربلاء على إتمام خطة الاربعينية إلى غاية عودة آخر زائر

2023/09/05 | 21:30 - المصدر: الفرات نيوز

{سياسية: الفرات نيوز} ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء فور وصوله إلى مدينة كربلاء المقدسة، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ الخطّة الخدمية والأمنية للزيارة المليونية بمناسبة استذكار أربعينية الإمام الحسين وصحبه (عليهم السلام)، بحضور وزراء؛ الداخلية، رئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارة، والصحة والكهرباء، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الدائمية للزيارات المليونية، ومحافظ كربلاء المقدسة.