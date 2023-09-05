محترفو الشرطة يغيبون عن تدريبات الفريق

2023/09/05 | 21:31 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن نادي الشرطة حامل لقب الدوري العراقي، مساء اليوم الثلاثاء (5 أيلول 2023)، أن مجموعة كبيرة من لاعبيه سيغيبون عن تدريبات القيثارة بتجمع بغداد المزمع انطلاقه الأسبوع المقبل.

وذكر نادي الشرطة في بيان مقتضب: "هناك 8 لاعبين سيتواجدون مع المنتخبين الأولمبي والأول علاوة على بعض المحترفين".

ويشارك الثنائي عمار غالب وذو الفقار يونس مع منتخب العراق الأولمبي تحت 23 عامًا بالتصفيات الآسيوية التي تنطلق غدًا الأربعاء بالكويت.

ويتواجد مع المنتخب العراقي الأول 4 لاعبين هم "أحمد باسل، أحمد يحيى، أحمد فرحان، حسين علي".

ويواصل الرباعي تحضيراته مع أسود الرافدين إستعدادًا لمباريات بطولة كأس ملك تايلاند المقرر إنطلاقها بعد غدٍ الخميس بمواجهة العراق والهند.

على صعيد المحترفين، التحق محمود المواس بتدريبات المنتخب السوري في بكين تأهبًا لملاقاة الصين وديًا.

وتأكد أيضًا غياب لاعب منتخب النيجر عبد المجيد أبو بكر عن التجمع الأولي بعد مغادرته إلى بلاده للمشاركة في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

يذكر أن الشرطة حامل لقب الدوري العراقي للموسم الماضي، تنتظره مباراة كأس السوبر مع القوة الجوية بطل الكأس ستقام قبيل انطلاق دوري المحترفين في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.