2023/09/05 | 21:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، وجود مدرب هولندي الجنسية لمراقبة لياقة لاعبي المنتخب الوطني المتواجد حالياً في تايلاند. وقال المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني محمد عماد عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” إن “مدرب اللياقة البدنية مات هولاند الهولنديّ الجنسيّة، تواجد في تدريباتِ المُنتخب العراقي التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء في الملعبِ الرديف المُجاور لملعبِ […]

ظهرت المقالة مدرب هولندي يراقب لياقة لاعبي المنتخب الوطني أولاً على ايرث نيوز.