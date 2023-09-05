2023/09/05 | 21:40 - المصدر: ايرث نيوز

فصلت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، خطتها الخدمية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين. وقال مدير إعلام وعلاقات الأمانة محمد الربيعي لوكالة إيرث نيوز، إن “امانة بغداد حددت الخطة قبل الزيارة وبعدها وكل البلديات مشمولة وتحديدا خط الزائرين والذي كان به العمل جارٍ في موضوع نصب الخيم والسرادق الذين قدموا الطعام فداء لهذه الزيارة وتحديدا المواكب الحسينية”. […]

ظهرت المقالة أمانة بغداد تفصّل خطتها الخدمية للزيارة الأربعينية أولاً على ايرث نيوز.