النزاهة تضبط مدير محطة وقود يتلاعب بمادة البنزين في ديالى

2023/09/05 | 22:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء (5 أيلول 2023)، ان ملاكاتها في محافظة ديالى نفذت عمليَّتي ضبطٍ في مصرف الرافدين وإحدى محطَّات تعبئة الوقود في المُحافظة.

وقالت النزاهة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "دائرة التحقيقات في الهيئة، كشفت وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط الأولى التي نفَّذتها ملاكات مكتب تحقيق ديالى التي انتقلت إلى إحدى محطات تعبئة الوقود في مدينة بعقوبة، كشفت عن قيام مدير المحطة بتفريغ وخلط مادة البنزين العادي في خزانات (البنزين السوبر)، وبيعه للمواطنين بسعر ألف دينار للتر الواحد، على أساس أنه (بنزين سوبر)".

وأضافت، إنَّ "مدير المحطة قام باختلاس فروقات المبالغ المُتحقّقة من البيع لمصلحته الشخصيَّة، لافتةً إلى ضبط (بوجرات) البنزين العادي التي استخدمها،" لافتة إلى "تسبُّبه بإلحاق الضرر في سيَّارات المُواطنين الذين تزوَّدوا بالوقود من المحطة؛ ممَّا نجم عنه تعرُّض سيَّاراتهم للأعطال المُتكرّرة خلال تلك المُدَّة".

وأوضحت، أنَّه "بالانتقال إلى أحد فروع مصرف الرافدين في المحافظة تمَّ ضبط أصل قوائم صرف المُستحقات الماليَّة والصكوك المُزمع صرفها إلى مُتقاعدةٍ وابنتها، والمُترتّبة على عدم استلام مبلغ الفروقات التقاعديَّة عن زوجها المتوفي، والبالغ مجموعها 10 ملايين و492 ألفاً و546 دينارا".