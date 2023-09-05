العراق والكويت يبحثان العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة

2023/09/05 | 22:25 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية فؤاد حسين بحث مع نظيره الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة.

وقال الصحاف لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح".

وأضاف، أن" الجانبين بحثا العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية والتطورات الراهنة في المنطقة".

وذكر، أن "الاتصال ناقش أيضا عددا من الموضوعات محل الاهتمام الثنائي وكل ما من شأنه أن يحقق الصالح المشترك للبلدين والشعبين الشقيقين".