2023/09/05 | 23:00 - المصدر: ايرث نيوز

وكالة الوزارة لشؤون الشرطةاجرام البصرة تعتقل متهم بتسليب مواطن واصابته بعيارات نارية في البصرةكشفت قيادة شرطة محافظة البصرة اليوم الثلاثاء 5ايلول 2023 عن القاء القبض على متهم بالتسليب مواطن وسرقته دراجته واصابه بعيارات نارية بالقرب من مدراس الفراهيدي وسط البصرة “وذكرت القيادة انه بعد ورود معلومات عن تعرض أحد المواطنين إلى عملية تسليب وسرقة دراجته […]

ظهرت المقالة في البصرة.. اعتقال متهم بتسليب مواطن وتسبب بإصابته بعيارات نارية أولاً على ايرث نيوز.