2023/09/05 | 23:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، القبض على مسافرة عراقية بحوزتها بصمات ابهام لعدة اشخاص لغرض سحب الاموال من بطاقات (الماستر،الكي) كارد في منفذ القائم. وذكر بيان للهيأة وتلقته ايرث نيوز “ضمن عمليات الضبط النوعية التي تنفذها هيأة المنافذ الحدودية من خلال ممارسة دورها الرقابي تمكنت مديرية منفذ القائم الحدودي من إلقاء القبض […]

ظهرت المقالة القبض على امرأة بحوزتها بصمات ابهام لعدة اشخاص لغرض سحب الاموال من بطاقات (الماستر،الكي) كارد أولاً على ايرث نيوز.