2023/09/05 | 23:00 - المصدر: ايرث نيوز

كشف سفير العراق الأسبق في ليبيا علي سبتي الحديثي عن رسالة طلب منه الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إيصلها للرئيس الراحل صدام حسين، قبل الهجوم على العراق إبان غزو الكويت. وفي حديث لبرنامج “قصارى القول”، أوضح علي سبتي الحديثي قائلا: “ليلة العدوان.. ليلة إعلان الحرب لإخراج القوات العراقية من الكويت، جاءت سيارة من القصر الجمهوري […]

ظهرت المقالة الكشف عن رسالة طلب القذافي ومبارك إيصالها فورا إلى صدام حسين خلال حرب الخليج الأولى أولاً على ايرث نيوز.