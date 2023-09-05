القبض على مسافرة عراقية بحوزتها بصمات ابهام لسحب الأموال من البطاقات

2023/09/05 | 23:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء (5 أيلول 2023)، عن إلقاء القبض على مسافرة عراقية في منفذ القائم بحوزتها بصمات ابهام لعدة أشخاص لغرض سحب الاموال من بطاقات (الماستر، الكي كارد).

وأفاد بيان للهيئة تلقته "بغداد اليوم"، انه "وضمن عمليات الضبط النوعية التي تنفذها هيأة المنافذ الحدودية من خلال ممارسة دورها الرقابي تمكنت مديرية منفذ القائم الحدودي من إلقاء القبض على مسافرة عراقية وضبط بحوزتها عن طريق التفتيش اليدوي 9 بصمات إبهام و3 بطاقات ماستر وكي كارد".

وأشار الى ان المضبوطات "لغرض القيام بسحب الاموال من البطاقات دون حضور صاحبها بطريقة احتيالية من خلال استخدام البصمات المصطنعة".

ولفت البيان الى، انه "تم تشكيل لجنة مشتركة وإحالة المتهمة والمبرزات الجرمية الى مركز شرطة كمرك القائم لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها".