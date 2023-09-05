المالية تكشف عن توقيع اتفاقية مع مالية إقليم كردستان لسد رواتب الموظفين

2023/09/05 | 23:20 - المصدر: واع

بغداد – واعكشفت وزارة المالية، توقيع اتفاقية مع وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان لسد رواتب الموظفين.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بناءاً على موافقة مجلس الوزراء وتنفيذاً لما جاء بقراره المرقم (٢٣٥٠٠ ) في جلسته المنعقدة يوم الاحد ٣ ايلول ٢٠٢٣ ، سيقوم مصرفي الرافدين والرشيد توقيع اتفاقية القرض مع وزارة المالية في اقليم كردستان لسد رواتب موظفي الاقليم بضمان وديعة تقدمها لوزارة المالية الاتحادية على ان يتم تسويتها من مستحقات الاقليم بعد التزامهم ببنود قانون الموازنة ".وأضاف البيان، أن "وزارة المالية حريصة على ضمان الحقوق المالية للمواطنين والموظفين كافة وفق ماتفرضه الضوابط والتعليمات المنصوص عليها ، وعليه جاء قرار الحكومة الاتحادية بصرف قروض مالية الى حكومة اقليم كردستان كرواتب لموظفيها"، مشددا على "ممثلية الاقليم التنسيق مع المصارف اعلاه لغرض توقيع وزير المالية في حكومة اقليم كردستان اتفاقية القرض المشار اليها في القرار مدار البحث" .وأشار إلى أن "وزارة المالية تطبق اجراءاتها وفق ما ورد في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 ، ومنها تأمين الحقوق المالية لمستحقيها"، مؤكدا ان "الحكومة حريصة على تلبية متطلبات الموظفين في اقليم كردستان ، وتنفيذاً للاصلاحات المالية الهادفة الى تعزيز النمو الاقتصادي" .