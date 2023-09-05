المباشرة بنقل الزائرين من كربلاء إلى بغداد

2023/09/05 | 23:21 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، مساء اليوم الثلاثاء (5 أيلول 2023)، المباشرة بأعمال التفويج العكسي ونقل الزائرين من مدينة كربلاء المقدسة إلى العاصمة بغداد وذلك مع قرب انتهاء زيارة الاربعين التي تصادف غداً الأربعاء.

وقال العطا في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "سيارات النقل الخاصة بمحافظة بغداد، والبالغ عددها (350) سيارة بدأت بالتفويج العكسي ونقل الزائرين من مدينة كربلاء إلى العاصمة بغداد".

ولفت إلى "إنتهاء مسير الزائرين بالنسبة للعاصمة بغداد، ورفع جميع مواكب العزاء المنصوبة على طريق الزائرين المتوجهين صوب كربلاء".

وأشار العطا إلى أن "مديرية بلديات أطراف بغداد، باشرت منذ اللحظة الأولى لانتهاء الزيارة بتنظيف جميع الطرق التي شهدت مرور الزائرين، حيث إنجزت أعمال التنظيف ورفع النفايات من طرق المسير بنسبة 100%".