قيادات وخطط.. إعادة نظر محتملة بأمن كركوك بعد الأحداث الاستثنائية

2023/09/06 | 00:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

توقع القيادي في تحالف الفتح محمد مهدي البياتي، اليوم الثلاثاء (5 أيلول 2023)، حصول تغييرات مهمة في قيادات أمن محافظة كركوك بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة.

وقال البياتي في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "كركوك مرت في ظروف معقدة في الأيام الماضية وهناك الكثير من التحديات في مشهدها الأمني الذي يفرض قرارات جريئة من قبل بغداد في تعزيز الاستقرار والامان لكل المكونات".

وأضاف، انه "يتوقع اجراء تغييرات في المستوى الأول للمواقع الأمنية في كركوك لثلاثة أسباب أبرزها بان القيادات الأمنية عليها واجب فرض الأمن وان لا يكون الأداء مسيسا وان لا يتعامل بعض الضباط مع المواقف بنفس سياسي او قومي"، لافتا الى ان "المدينة بحاجة الى قيادات بعيدة جدا عن الملف السياسي وان ينفذ القانون على الكل بدون استثناء وبخلاف ذلك سيكون هناك خللا كبيرا".

وأشار إلى أن "اي وضع أمني مسيس لن يخدم كركوك"، مؤكداً على ضرورة ان "تكون السياسة بعيدة عن إدارة الملف الأمني وان يكون وضعها منصب على الاستقرار ودرء مخاطر الإرهاب والجريمة وتطبيق القانون".

وشهدت كركوك مساء السبت الماضي، احداث عنف على خلفية تظاهرات كردية مضادة لاعتصام عرب المحافظة امام مقر العمليات المشتركة وقطع طريق كركوك-اربيل، رفضا لتسليم المقر الى الحزب الديمقراطي الكردستاني، وتسببت احداث العنف بمقتل 4 أشخاص وإصابة 15 شخصا.



