القائد العام يشيد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن في كربلاء

2023/09/06 | 00:15 - المصدر: واع

بغداد – واعأشاد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن في كربلاء المقدسة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، اطلع على الخطة الأمنية من داخل مركز العمليات في مدينة كربلاء التي وصلها مساء اليوم الثلاثاء، والتي تنفذها القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها في المحافظة؛ لتأمين الزيارة المليونية الخاصة بإحياء أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".وأضاف، أنه "استمع إلى إيجاز قدمه قادة الأجهزة الأمنية عن محاور الخطة التي تُنفذ في جميع قواطع المسؤولية، وأبرز التحديات التي تواجهها، والمعالجات السريعة المتخذة من أجل توفير الأجواء الآمنة للحشود المليونية، التي قدِمت من جميع أنحاء العراق ومن خارجه لإحياء مراسم الزيارة."وتابع، "كما استمع السوداني إلى الخطة الإعلامية والتسهيلات المقدمة من القوات الأمنية إلى وسائل الإعلام التي تقوم بتغطية المناسبة، وكذلك تضافر الجهود في ما يتعلق برصد الشائعات التي تطلقها بعض الجهات لإثارة الفوضى والتشويش على الأجواء الآمنة التي تشهدها الزيارة، والإجراءات المتخذة لمحاربتها".وأشاد القائد العام للقوات المسلحة بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية لتعزيز الأمن في كربلاء والطرق المؤدية إلى المحافظة، كما ثمن العمل بروح الفريق الواحد، مشدداً على جميع الأجهزة الأمنية بضرورة الحفاظ على وتيرة العمل نفسها، التي لازمت الأداء الأمني منذ بدء الخطة الأمنية حتى عودة الزائرين إلى مدنهم.