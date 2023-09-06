2023/09/06 | 00:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اعلنت الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن، عن وصول وجبة جديدة من سيارات نوع سازوكي الى ميناء ام قصروقال مدير عام الشركة هاشم محمد حاتم في بيان تلقته ايرث نيوز “وصول (١٠٠) سيارة نوع سازوكي إلى ميناء ام قصر ليكتمل العدد (٧٠٠) سيارة ضمن العقد المبرم مع شركة (الملاحة عبر البحار ) العراقية لتوريد […]

ظهرت المقالة التجارة: وصول وجبة جديدة من السيارات نوع سازوكي الى ميناء ام قصر أولاً على ايرث نيوز.