2023/09/06 | 00:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، من وزير خارجيَّة الجمهوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة، أمير حسين عبداللهيان.وذكر بيان للخارجية وتلقته ايرث نيوز “قدم الوزير عبد اللهيان الشكر بإسم حكومة وشعب إيران لحكومة وشعب العراق على التنظيم الكبير للزيارة المليونية إلى كربلاء المقدسة”، مُعرباً عن “شكره للشعب العراقيّ على كرم الضيافة […]

ظهرت المقالة وزير الخارجية يبحث مع نظيره الايراني الاتفاق الامني بين البلدين أولاً على ايرث نيوز.