2023/09/06 | 00:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اكد وزير الكهرباء، زياد علي فاضل اليوم الثلاثاء، تحقيق ارقام جيدة في تجهيز كربلاء ‏بالطاقة دون مشاكل تذكر. وقال الوزير في مؤتمر صحفي مع محافظ كربلاء وتابعته ايرث نيوز: “حققنا ارقاماً جيدة في تجهيز كربلاء ‏بالطاقة الكهربائية دون مشاكل تذكر” فيما قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي : “نثمن تواجد وزير الكهرباء ميدانياً وإشرافه […]

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