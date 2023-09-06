السوداني يوجه الأجهزة الأمنية بالحفاظ على وتيرة العمل نفسها حتى عودة الزائرين

2023/09/06 | 00:40 - المصدر: ايرث نيوز

وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الأجهزة الأمنية بالحفاظ على وتيرة العمل نفسها حتى عودة الزائرين. وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “السوداني، اطلع على الخطة الأمنية من داخل مركز العمليات في مدينة كربلاء التي وصلها مساء اليوم، والتي تنفذها القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها في […]

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