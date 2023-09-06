منتخبنا الوطني بالزي الأبيض في مواجهة الهند

2023/09/06 | 08:25 - المصدر: واع

بغداد - واععقدَ، صباح اليوم الأربعاء، المؤتمرُ الفنيّ لبطولةِ كأس ملك تايلاند 49 بمُشاركة ممثلي المنتخبات المُشاركة في البطولة ( العراق ، تايلاند، الهند ، لبنان ).وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)أن" منتخبنا الوطنيّ سيرتدي الطقم الأبيض الكامل بينما يرتدي المنتخبُ الهندي الطقم الأزرق الكامل، وسيرتدي حراس مرمى منتخبنا اللونَ الأصفر ، بينما سيكون زي حراس المنتخب الهندي اللون الأخضر، ويرتدي طاقم التحكيم الكوري الجنوبيّ اللون الأحمر".وأضاف إنه" في حال تعادل الفريقين في أي مباراةٍ سيتم اللجوءُ مباشرةً إلى ركلاتِ الترجيح، علماً أن التبديلاتَ ستكون متاحةً بإجراء 6 تغييراتٍ لكل مباراةٍ خلال ثلاثة توقفات".