2023/09/06 | 09:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قضت محكمة أميركية الثلاثاء بسجن القائد السابق لمجموعة “براود بويز” اليمينية المتطرفة، إنريكي تاريو لمدة 22 عاما، في أقسى حكم حتى الآن بحق مشارك في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021. وقال القاضي تيموتي كيلي في واشنطن خلال جلسة النطق بالحكم: “ذاك اليوم كسر تقاليدنا الراسخة سابقا بالانتقال السلمي للسلطة”. وطلب […]

ظهرت المقالة حكم “صارم” بحق العقل المدبر لهجمات مبنى الكابيتول أولاً على ايرث نيوز.