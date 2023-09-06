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حكم “صارم” بحق العقل المدبر لهجمات مبنى الكابيتول

حكم “صارم” بحق العقل المدبر لهجمات مبنى الكابيتول
حكم “صارم” بحق العقل المدبر لهجمات مبنى الكابيتول
2023/09/06 | 09:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قضت محكمة أميركية الثلاثاء بسجن القائد السابق لمجموعة “براود بويز” اليمينية المتطرفة، إنريكي تاريو لمدة 22 عاما، في أقسى حكم حتى الآن بحق مشارك في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021. وقال القاضي تيموتي كيلي في واشنطن خلال جلسة النطق بالحكم: “ذاك اليوم كسر تقاليدنا الراسخة سابقا بالانتقال السلمي للسلطة”. وطلب […]

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