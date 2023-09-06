فرانس بطرس: لاعبو العراق لديهم ثقافة الفوز والدفاع عن الشعار بأبهى صورة

2023/09/06 | 09:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد لاعبُ المنتخب الوطنيّ فرانس ضياء بطرس، أن لاعبي المنتخب لديهم ثقافة الفوز والدفاع عن الشعار بأبهى صورة. وقال بطرس في المؤتمر الصحفيّ الخاص بمباراةِ العراق والهند ضمن منافساتِ كأس ملك تايلاند، إن “المنتخبَ العراقيّ يمتلك مجموعةً جيدةً من اللاعبين، حيث لدينا مزيجٌ من اللاعبين المحليين المميزين في العراق، إضافةً إلى المتواجدين في […]

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