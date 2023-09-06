2023/09/06 | 09:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ عقدَ، صباح اليوم الأربعاء، المؤتمرُ الصحفيّ لمدرب منتخبنا الوطنيّ “خيسوس كاساس” والخاص بمواجهةِ منتخب الهند في افتتاح منافساتِ كأس ملك تايلاند 49 يوم غد الخميس. وأشار كاساس في المؤتمرِ الصحفيّ إلى “الهدفِ من المشاركة في البُطولةِ والتي عدّها مهمةً كوننا سنواجه منتخباتٍ من آسيا ومختلفة عن منتخبات روسيا وكولومبيا التي واجهناها في آخر […]

ظهرت المقالة كاساس: العمل بالمنتخب مختلف.. لا يمكن الاستمرار بقائمة تضم 23 لاعباً أولاً على ايرث نيوز.