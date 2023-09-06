2023/09/06 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

اعلنت سلطـة الطيـران المـدني، اليوم الاربعاء (6 ايلول 2023)، استقبال المطارات العراقية أكثر من 1850 رحلة خلال الزيارة الاربعينية كحصيلة اولية.

وأصدرت سلطة الطيران المدني العراقي بحسب بيان لها تلقته "بغداد اليوم" ، إحصائية أولية بأعداد زائري أربعينية الإمام الحسين ( عليه السلام ) الوافدين إلى المطارات العراقية، حيث "بلغت مجموع الرحلات القادمة للبلاد 1850 رحلة وعلى متنها أكثر من ربع مليون زائر".

وقال رئيس سلطة الطيران المدني العراقي عماد عبد الرزاق الأسدي إنه "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، أشرفنا ميدانياً وعبر فريق عمل متكامل لغرض متابعة جهد العمل المتواصل في مطارات ( بغداد - البصرة - النجف الأشرف) ولعدة أيام متواصلة بغية تقديم جميع التسهيلات والخدمات اللازمة لزائري الأربعينية ، كما وبلغت أعدادهم خلال أيام الزيارة ما يقارب 257،000 ألف زائر وبمجموع رحلات بلغت 1850 رحلة استقبلتهم المطارات العراقية"، وفقا للبيان.

وأكد الاسدي أن "مـطار النجف الأشرف الدولي تصدر تلك الاحصائية حيث استقبل 1400 رحلة وعلى متنها 200,000 ألف زائر ، وتلاه مطار بغداد الدولي بعدد رحلات بلغت 400 رحلة وبعدد زائري بلغ 50,000 ألف زائر ثم مطار البصرة الدولي بـ 50 رحلة وعلى متنها 7000 زائر ،وتعد تلك الإحصائية للفترة الممتدة ما بين 15 آب الماضي ولغاية 3 أيلول من هذا الشهر ".

وفي (4 ايلول 2023)، أعلن المتحدث والمستشار الثقافي الإيراني في العراق، غلام رضا ابا ذري، موافقة السلطات العراقية على دخول الحافلات الإيرانية إلى مدينة كربلاء المقدسة لغرض نقل الزوار إلى منفذ مهران الحدودي.