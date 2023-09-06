فرانس ضياء : متحمس لخوض مباريات كأس ملك تايلاند

2023/09/06 | 10:20 - المصدر: واع

بغداد – واعأعرب لاعبُ المنتخب الوطنيّ فرانس ضياء بطرس، عن تحمسه لخوض مباريات بطولة كأس ملك تايلاند 49 ، مشيرا الى أن المنتخب يمتلك عناصر قادرة على المنافسة .ونقل اتحاد الكرة في بيان، ما قاله بطرس في المؤتمر الصحفيّ الذي عقدَ صباح اليوم الأربعاء والخاص بمباراةِ العراق والهند ضمن منافساتِ كأس ملك تايلاند 49 ، وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن " المنتخبَ العراقيّ يمتلك مجموعةً جيدةً من اللاعبين، حيث لدينا مزيجٌ من اللاعبين المحليين المميزين في العراق، إضافةً إلى المتواجدين في أوروبا وآسيا، وكذلك بعض لاعبي الخبرة، وأنا متحمسٌ لخوض مباريات البطولة".وأضاف المحترفُ في صُفوف بورت التايلندي،" نحن لاعبون محترفون، وكل شخصٍ لديه فكر احترافي في الفوز، وتقديم أداءٍ مشرف في أي بطولةٍ، والجميعُ بهدفٍ واحد وروحٍ واحدة، ولدينا مجموعةٌ رائعة من اللاعبين، ومع كل تجمعٍ أشعر أننا نمتلكُ لاعبين مميزين، لديهم ثقافةُ الفوز والدفاع عن الشعار بأبهى صُورة".