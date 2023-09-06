الأولمبي العراقي يبدأ مشوار التصفيات الآسيوية بلقاء ماكاو

2023/09/06 | 10:25 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / يفتتح المنتخب الأولمبي العراقي، في الساعة السادسة من عصر يوم الأربعاء، مشواره في المجموعة (F) ضمن الجولة الأولى من تصفيات كأس آسيا دون 23 عاماً، بلقاء منتخب ماكاو التي يستضيفها ملعب نادي الكويت الكويتي.

وسيرتدي منتخب العراق القمصان البيضاء الكاملة، فيما يرتدي حارس مرماه القمصان الصفراء الكاملة، بينما سيرتدي منتخب مكاو القمصانَ الخضراء وحارس المرمى يرتدي اللونَ البنفسجي.

وضمت قائمة المنتخب (23) لاعباً هم: كميل سعدي وحسن عباس ومحمد حسن وزيد تحسين ويوسف إمام وآدم طالب وحسين عامر ومصطفى سعدون و كرار سعد وكرار محمد واموري فيصل ومنتظر عبد الأمير ونهاد محمد وعلي جاسم ورضا فاضل وحسين عبد الله وذو الفقار يونس ومصطفى وليد وكاظم رعد وعمار غالب ومنتظر محمد والاسكندر اوراها وبلند ازاد عمر.

يذكر أن قرعة تصفيات آسيا وضعت المنتخب الأولمبي العراقي، في المجموعة F إلى جانب كل من تيمور الشرقية ومكاو والبلد المضيف الكويت، حيث يتأهل للنهائيات القارية صاحب المركز الأول مع أفضل أصحاب المركز الثاني في جميع المجموعات.