كاساس يحدد الهدف من مشاركة العراق في كأس ملك تايلاند

2023/09/06 | 10:25 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – متابعة

حدد مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس، اليوم الأربعاء (6 أيلول 2023)، الهدف من مشاركة المنتخب في بطولة كأس ملك تايلاند 49 يوم غد الخميس.

وأشار كاساس في مؤتمرِ صحفيّ إلى أن "الهدفِ من المشاركة في البُطولةِ هو التعرف على مستوى لاعبينا عندما يكون الاحتكاكُ مع منتخبات من القارةِ نفسها، وبالتالي ستعود بالفائدةِ علينا"، مشيراً الى أن "هذه البطولة مهمةً كوننا سنواجه منتخباتٍ من آسيا ومختلفة عن منتخبات روسيا وكولومبيا التي واجهناها في آخر مبارياتنا".

وفيما يتعلقُ بالتساؤلاتِ التي تطرح عن متى يكون هناك استقرارٌ في القائمةِ النهائية في اختياراته، أوضح كاساس إن "اختياراتنا تكون مختلفةً كون العمل في الأندية يختلف تماماً عن العمل مع المنتخباتِ الوطنيّة، ولا يمكنك البقاء فقط على قائمةٍ مؤلفةٍ من 23 لاعباً، نحن دائماً نختارُ الأفضلَ من خمسين لاعبًا في كل منافسةٍ أو استحقاقٍ يخص المنتخبَ الوطني، وحينها سنختار الأفضل من بينهم مع كل استحقاق".

وأضاف كاساس "دائما تكون الغايةُ أو الهدف من كل مشاركة أو في أي مباراةٍ هو تحقيق الفوز، لكن هذا لا يعني إننا سنواجهُ منافساً سهلاً بل إن المنتخب الهندي منتخبٌ صعب ومتطورٌ كثيراً، ويمتلك مواصفاتٍ مميزةً مع فكرٍ تدريبي ذكي وحلولٍ كثيرة وتمريرات قصيرةٍ وطويلة مع امتلاكه حلولاً مختلفة و لاعبين أذكياء مميزين في مراكز مختلفة".

يذكر أن المنتخب الوطني سيواجه نظيره الهند عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً يوم غد على ملعب الذكرى 700 في تايلاند.