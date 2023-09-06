2023/09/06 | 11:05 - المصدر: واع

بغداد- واع

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، أن استذكار الزيارة الأربعينية يجب ان تكون حافزاً للعمل من أجل تحقيق الإصلاح.

وذكر المندلاوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "اتقدم بأحر التعازي إلى مقام صاحب العصر والزمان (عج)، والمراجع العظام، والأمة الإسلامية، وكل الإنسانية عموماً، والشعب العراقي على وجه الخصوص، بمناسبة ذكرى اربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، وأهل بيته الطاهرين، واصحابه المخلصين الذي استشهدوا في واقعة الطف".

وبين المندلاوي ان "استذكار هذه المناسبة الخالدة التي انتصرت فيها الدماء على السيوف يجب ان تكون دافعاً وحافزاً للتكاتف والعمل من أجل تحقيق الإصلاح، ومحاربة الفساد، وتقديم الخدمة للمواطنين، وبناء عراق قوي ومقتدر، فضلاً عن قضاء حوائج الناس والانتصار للمظلومين والفقراء".

وأعرب النائب الأول "عن شكره الجزيل لخدمة المواكب الحسينية، وما قدموه لجميع الزائرين طيلة هذه الأيام والتي جسدت مدى عشقهم للإمام الحسين وأهل البيت والإسلام"، مثمنا "دور الأجهزة الأمنية بكافة صنوفها في إنجاح خطة زيارة الأربعين".