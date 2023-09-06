2023/09/06 | 11:30 - المصدر: ايرث نيوز

أقر مدرب المنتخب الهندي إيغور ستيماتش، بصعوبة مواجهة المنتخب الوطني العراقي في بطولة كأس ملك تايلاند. وقال ستيماتش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن “منتخب الهند يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية امام فريق قوي ومهم مثل العراق وصديقي القديم مدرب العراق خيسوس كاساس”. وأضاف “دائماً يسألونني عن الاستقرار على التشكيلة لكن العمل مع المنتخب يتطلب التغيير […]

ظهرت المقالة مدرب الهند: لهذا السبب وصفت المنتخب العراقي بالصعب أولاً على ايرث نيوز.