2023/09/06 | 11:45 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، عن تعازيه بوفاة عضو برلمان كوردستان السابق عبد الخالق زنكنه.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في برقية تعزية، برحيل المغفور له عبد الخالق زنكنه البيشمركة والمناضل العتيد، وعضو برلمان كوردستان السابق اتقدم بالتعازي إلى أُسرته وأقربائه وأصدقائه، و أتعاطف معهم وأُشاركهم أحزانهم، وأدعو الله العلي القدير أن يتغمد المغفور له برحمته الواسعة، وأن يُلهم الجميع الصبر والسلوان.

وأضاف أن المغفور له عبد الخالق زنكنه كان مدافعا قويا عن شعبه وبلده، وقضى شطرا طويلا من عمره في الكفاح و النضال وفي القتال مع البيشمركة، وكان دائما يحمي حقوق شعب كوردستان.