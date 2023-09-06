اليوم.. منتخبنا الأولمبي يفتتح مشواره الآسيوي بمواجهة ماكاو

2023/09/06 | 12:00 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمار

يفتتح منتخبنا الأولمبي مشواره في المجموعة السادسة ضمن الجولة الاولى من تصفيات كأس آسيا لمنتخبات دون 23 عاماً، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الاربعاء، بمواجهة منتخب ماكاو في ملعب نادي الكويت.

وقال المنسق الإعلامي للمنتخب الأولمبي ماهر حسان، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" الفريق أجرى آخر وحدة تدريبية على ملعب نادي الكويت الملعب الذي يستضيف أول المواجهات أمام مكاو ، وركزت على الجزيئات الفنية التي سيتم تطبيقها في المباراة، وبتوجيه من الجهاز الفني بقيادة المدرب راضي شنيشل كانت الوحدة مغلقة أمام وسائل الإعلام باعتبارها تطبيق عملي لخطة المدرب على آرض الواقع "، مبينا أن" المدرب أكد على أهمية احترام الخصم وباقي منتخبات شرق اسيا التي تخطو بثبات نحو الارتقاء بواقع الكرة في بلدانهم".

وأضاف حسان أن" المنتخب الأولمبي بلاعبيه وجهازه الفني والإداري يسعى لتحقيق ثلاث نقاط بغلة تهديفية جيدة من أجل الابتعاد عن الحسابات المعقدة والتأهل كبطل للمجموعة والعودة إلى العراق حاملاً البطاقة الأولى".