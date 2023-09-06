2023/09/06 | 12:00 - المصدر: العربي الجديد

يدخل المنتخب العراقي في تحدٍ جديد مع مدربه الإسباني خيسوس كاساس، المتمثل في بطولة ملك تايلاند الرباعية التي تقام للفترة من 7 إلى 12 من سبتمبر/أيلول الحالي، إلى جانب منتخبات تايلاند والهند ولبنان.

وقبل السفر إلى تايلاند، خاض المنتخب العراقي تدريباته بالعاصمة بغداد بمشاركة أغلب اللاعبين المدعوين، في وقت يواجه مدرب منتخب "أسود الرافدين" كاساس 3 تحديات مهمة في هذه البطولة الودية.

التحضير الأمثل للاستحقاقات القادمة

يأمل كاساس أن يحصد الاستفادة القصوى من هذه البطولة قبل الدخول في تصفيات مونديال 2026، التي ستنطلق في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بمواجهة الفائز من ملحق إندونيسيا وبروناي في مدينة البصرة، ومن بعدها خوض غمار بطولة أمم آسيا، التي ستقام في دولة قطر للفترة من 12 يناير/كانون الثاني حتى 10 فبراير/شباط من العام المقبل.

المراهنة على عودة بعض الأسماء

وجه المدرب الدعوة لبعض اللاعبين، الذين توقع الجميع انتهاء فترة تواجدهم مع المنتخب العراقي، كعلي عدنان ولاعب الوسط أسامة رشيد، إضافة إلى المدافع ريبين سولاقا وفرانس بطرس، وتبدو هذه البطولة هي الفرصة الأخيرة لهذه الأسماء من أجل إثبات أحقيتها بحمل قميص "أسود الرافدين" في الفترة المقبلة، بعد دعوتها في أكثر من مناسبة، لكن من دون أن تنجح في تقديم الإضافة المرجوة.

الثقة باللاعب المحترف

ضمت قائمة كاساس 11 محترفاً من أصل 23، وهو الأمر الذي تسبب بانتقادات لاذعة من الوسط الرياضي والإعلام في العراق، بسبب ما سمي تهميش دور اللاعب المحلي الذي ينشط في الدوري العراقي، لكن يبدو أن المدرب الذي كان ضمن الجهاز الفني لمنتخب إسبانيا في عهد المدرب، لويس إنريكي، يمنح ثقته دائما للاعبين المحترفين، وسيحاول في هذه المسابقة إثبات صحة اختياره.