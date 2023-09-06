2023/09/06 | 12:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار الدولار، اليوم الاربعاء، في اسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجلان 153600 دولار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار ليوم امس الثلاثاء 153500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 154500 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 152500 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فان البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 154400 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 154300 دينار مقابل 100 دولار.