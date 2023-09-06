2023/09/06 | 12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قررت وزارة التربية، اليوم الاربعاء (6 أيلول 2023)، شمول المحاضرين المثبتين على الملاك الدائم المنقول سكنهم لمحافظات أخرى بالخدمة في الأطراف حسب التعهد الموقع عند التثبيت.

وبحسب وثيقة صادرة من التربية بتاريخ (4 أيلول 2023)، وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأن "وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري وافق على شمول المحاضرين المثبتين على الملاك الدائم المنقول سكنهم لمحافظات أخرى بالخدمة في الأطراف حسب التعهد الموقع عند التثبيت.

أدناه نص الوثيقة:















