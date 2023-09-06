2023/09/06 | 12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كربلاء

أفاد مراسلنا، اليوم الاربعاء (6 أيلول 2023)، ببدء عملية التفويج العكسي لزائري الاربعينية من كربلاء الى بقية المحافظات.

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "عدد الزوار وصل الى اكثر من 18 مليون بينهم 3.5 مليون زائر من خارج العراق"، مبيناً أن "8 آلاف عجلة بمختلف الانواع تشترك بنقل الزائرين، من القطاع الخاص والجهد الآلي لجميع الوزارات الحكومية".

واضاف: "لم تسجل كربلاء اي خرق أمني خلال أيام الزيارة، وأن خطة الخدمات سارت وفق ما خطط لها بقطاعات البلدية والصحة والمجاري، وسجل شح الماء ونقص الكهرباء بشكل واضح خلال الزيارة".

واشار الى أن "الخط الامنية والخدمية رافقتها خطط توعية وتثقيف بمجال الامن ومحاربة الاشاعة وتم اعتقال عدد من مثيري الفتنة وصانعي المحتوى الذي يثير الضغينة خلال الزيارة".

وتابع أن "الخطة الامنية كانت بإشراف وزير الداخلية ميدانيا، وخطة الصحة بإشراف وزير الصحة، وخطة النقل بإشراف رئيس هيئة الحج والعمرة، ووزراء النفط والموارد المائية والتجارة اشرفو على خطط دوائرهم".

ومساء الامس، أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، المباشرة بأعمال التفويج العكسي ونقل الزائرين من مدينة كربلاء المقدسة إلى العاصمة بغداد وذلك مع قرب انتهاء زيارة الاربعين التي تصادف غداً الأربعاء.

وقال العطا في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "سيارات النقل الخاصة بمحافظة بغداد، والبالغ عددها (350) سيارة بدأت بالتفويج العكسي ونقل الزائرين من مدينة كربلاء إلى العاصمة بغداد".

ولفت إلى "إنتهاء مسير الزائرين بالنسبة للعاصمة بغداد، ورفع جميع مواكب العزاء المنصوبة على طريق الزائرين المتوجهين صوب كربلاء".

وأشار العطا إلى أن "مديرية بلديات أطراف بغداد، باشرت منذ اللحظة الأولى لانتهاء الزيارة بتنظيف جميع الطرق التي شهدت مرور الزائرين، حيث إنجزت أعمال التنظيف ورفع النفايات من طرق المسير بنسبة 100%".



