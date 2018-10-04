وزارة النفط تستنفر لخدمة زوار الأربعين داخل وخارج محافظة كربلاء

2023/09/06 | 12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

اعلنت وزارة النفط، اليوم الاربعاء (6 ايلول 2023)، استنفار كامل طاقتها لتقديم الخدمة للزائرين وتأمين الوقود بالمحطات داخل وخارج محافظة كربلاء.

ووجه وزير النفط حيان عبد الغني، بحسب بيان تلقته "بغداد اليوم"، "كافة ملاكات دوائر الوزارة وآلياتها بغية دعم الحشود المليونية التي وصلت الى قبة الاحرار في كربلاء حيث مرقدي الامامين الحسين والعباس عليهما السلام".

واشرف عبد الغني على "خطة وزارة النفط من ناحية تجهيز الغاز الى المواكب ومياه الشرب واستنفار الاليات لنقل الزائرين، فضلا عن توفر البانزين والكاز في جميع المحطات داخل وخارج كربلاء لضمان عدم وجود اي نقص في الوقود"، مبينا أن "الخطة تسير وفق ما مخطط لها خدمة للزائرين والمواكب الحسينية"، وفقا للبيان.

واشار وزير النفط الى أن "التوجيهات تقضي بتقديم لوازم طبية للمواكب، فضلا عن استنفار ملاكات الدفاع المدني في الشركات النفطية لتقديم اي دعم للمواكب والزائرين، وتقديم المياه المعدنية للزائرين حيث شاركت شركات الوزارة في البصرة وبغداد ومحافظات اخرى بهذه الخطة".

واوضح أن "الخطة ستستمر مع استمرار توافد الحشود الى الان لزيارة الاضرحة المقدسة"، مؤكدا أن "كل امكانيات الوزارة هي في خدمة الزائرين".

وفي وقت سابق من اليوم الاربعاء (6 ايلول 2023)، اعلنت سلطـة الطيـران المـدني، استقبال المطارات العراقية أكثر من 1850 رحلة خلال الزيارة الاربعينية كحصيلة اولية.