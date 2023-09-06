مصافي الجنوب تعلن بدء التشغيل التجريبي للمرجل الأول للوحدة البخارية الجديدة

2023/09/06 | 12:35 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت شركة مصافي الجنوب، اليوم الأربعاء، بدء التشغيل التجريبي للمرجل الأول لوحدة المراجل البخارية الجديدة، فيما أشارت إلى أن الطاقة الإنتاجية لوحدة إنتاج البخار الضغط العالي تبلغ 300 طن بالساعة.

وقال وكيل قسم إدارة المشاريع في الشركة، محمد عبود، لوكالة الانباء العراقية (واع): إنه "تم البدء بالتشغيل التجريبي للمرجل الأول لوحدة المراجل البخارية الجديدة المساندة لعمل الوحدات التشغيلية الأخرى".

وأضاف عبود، أن "الوحدة، تم العمل بها في الشهر الماضي، بعدما استغرق إنجازها عامين"، مبيناً أن "التشغيل شمل المرجل الأول وسيتم تشغيل المرجل الثاني والثالث تباعاً".

وأشار إلى، أن "وحدة المراجل البخارية تدخل في تأمين الخدمات التشغيلية كوحدات التحرير والأزمرة، وإحدى أهم هذه الخدمات المهمة هو البخار الذي ينتج بأنواع، منه بضغط عال ومتوسط وواطئ".

وتابع، أن "الطاقة الإنتاجية لوحدة إنتاج البخار الضغط العالي، تبلغ 300 طن في الساعة، فهي مكونة من 3 مراجل كل مرجل سعته الإنتاجية 100 طن بالساعة".