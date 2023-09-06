2023/09/06 | 12:50 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / كشف مصدر أمني، يوم الأربعاء، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن وجود انتحاريين اثنين يرتديان أحزمة ناسفة في قضاء الزبير شمالي محافظة البصرة.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "الأنباء التي تتحدث عن (إرهابيين) اثنين يرتديان أحزمة ناسفة كانا يرومان تفجيرها على زائري خطوة وجامع الإمام علي في قضاء الزبير ضمن محافظة البصرة غير صحيحة".

وأوضح المصدر، أن "قوات الأمن اعتقلت اثنين يشتبه بهما فقط، ولا وجود لأحزمة ناسفة معهما أو أي من المواد المتفجرة".